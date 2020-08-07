Глава Центра Гамалеи исключил возможность заражения COVID-19 от вакцины

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Отвечая на вопрос о том, может ли вакцинация стимулировать развитие COVID-19, ученый отметил, что в состав вакцины не входят живые частицы вируса.«Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то могут плохое сделать в нашем организме, просто-таки для этого нет предпосылок», — пояснил Гинцбург.В то же время глава НИЦЭМ признал, что в результате вакцинации может возникнуть определенный «дискомфорт».«Это как вводишь чужеродный антиген — начинает работать мощная иммунная система, и у ряда людей естественным образом повышается температура. Как показали клинические испытания, до 37 и иногда до 38 градусов», — рассказал Гинцбург.При этом он отметил, что такое повышение температуры снимается обычной таблеткой парацетамола.В июле британские исследователи, также ведущие разработку вакцины от COVID-19, сообщали, что ни у кого из более чем тысячи участников ее испытаний не было выявлено серьезных побочных эффектов. При этом британские ученые отмечали, что в некоторых случаях у тех, кому была введена вакцина, возникали обычные для аденовирусных вакцин боли в мышцах, головная боль и другие признаки недомогания, но они легко купировались с помощью парацетамола и встречались гораздо реже после повторной вакцинации.При этом специалисты, ведущие разработку британской вакцины от COVID-19, заявили, что их препарат обеспечивает сильный иммунный ответ и это дает основания надеяться, что вакцина будет работать.В конце июля Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов центра «Вектор», где также разрабатывают вакцину от COVID-19, говорил, что эффективность действия вакцины от COVID-19 в реальной жизни будет зависеть от множества факторов, в том числе от широты проведенной вакцинации, соблюдения ее кратности и иных рекомендаций и т.д.Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости / РБК