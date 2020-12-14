Глава Минздрава призвал помнить, что covid-19 – тяжелое заболевание

Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие коронавирусом, требуют медицинского наблюдения.
Иногда нужна корректировка лекарственной терапии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава призвал россиян помнить, что коронавирус – тяжелое заболевание, которое, к несчастью, уносит человеческие жизни, передает Радио Маяк.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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