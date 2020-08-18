Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Жигулевске мужчина зашел в гости к приятельнице и украл у нее серьги
В больницы Самарской области поступило еще 25 единиц высококлассной техники. Это 12 реанимобилей, а также 10 мобильных флюорографов и 3 передвижных маммографа.
Парк автомобилей скорой помощи Самарской области за три года обновлен почти на 90%
14 августа несколько детей и воспитателей лагеря обратились в медпункт с жалобами на рвоту. Проводится расследование, причины происшедшего устанавливаются.
По рекомендации Роспотребнадзора Самарской области лагерь «Волгаренок» закрыт
Его цель – выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.
Конкурс «Мой проект – моей стране!»: Заявки принимаются до 26 августа
Теперь владельцы питомцев опасаются, что их собак используют для решения проблемы нехватки продовольствия в стране.
В КНДР запретили держать домашних собак
Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
От имени Губернатора СО Дмитрия Азарова маэстро приветствовал первый вице-губернатор - председатель Правительства СО Виктор Кудряшов.
В САТОБ завершилась серия концертов симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного очень серьезная болезнь.
Суд отказался огласить точный диагноз Ефремова
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.97
-0.25
EUR 86.47
0.06
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Агропарке «Самара» состоялась медовая ярмарка
Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь выйдет в прямой эфир
В Самаре проходит чемпионат России по велоспорту
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом

18 августа 2020 10:40
146
В Минэнерго сообщили, что глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно.
Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Минэнерго Ольга Голант, глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно.

"Тест министра энергетики РФ Александра Новака на COVID-19 в ходе рабочей поездки на Дальний Восток показал положительный результат. В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. Глава Минэнерго России продолжит осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме. В частности, 19 августа в режиме видеосвязи примет участие в заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+", - сказала она ТАСС.

Новак принимал участие в поездке премьер-министра Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, но закончил ее досрочно. Глава правительства пожелал главе Минэнерго выздоровления. 



Фото:    Антон Новодережкин/ТАСС
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
816
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
885
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
845
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1241
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1686
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1091
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1026
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3730
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4281
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3713
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4697
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4806
Весь список
В центре внимания
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
166
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
463
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
455
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020  11:49 
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.  Здравоохранение
1172
Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
16 августа 2020  11:23 
Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции. Культура
966
Весь список
Акценты
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
167
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
463
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
630
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1551
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1491
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1686
Весь список
Новости Тольятти
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
1215
17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
509
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
1053
Весь список