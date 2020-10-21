Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре санаторий «Можайский» переоборудуют под долечивание COVID-пациентов
В Самаре санаторий «Можайский» переоборудуют под долечивание COVID-пациентов
Житель Шигонского района украл сотовый телефон и приводные ремни
Житель Шигонского района украл сотовый телефон и приводные ремни
ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи
ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи
Снова четыре человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова четыре человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
Риелтор объяснил опасность показа документов на квартиру незнакомцам
Риелтор объяснил опасность показа документов на квартиру незнакомцам
У президента Польши Дуды выявили коронавирус
В Нефтегорске полицейские совместно с представителями Ространснадзора проверили пассажирские автобусы
В Нефтегорске полицейские совместно с представителями Ространснадзора проверили пассажирские автобусы
Названы регионы с самым высоким уровнем распространения коронавируса
Названы регионы с самым высоким уровнем распространения коронавируса
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.61
EUR 90.41
-0.95
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре пройдет тематический «День реконструктора»
В Самару приезжает русский прозаик Роман Сенчин
В Безенчуке проходит Самарский областной патриотический проект «Внутри истории»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Глава Евросовета заявил, что созывает экстренный саммит ЕС по коронавирусу 29 октября

21 октября 2020 23:15
803
Это будет третий по счету саммит ЕС в октябре.

Председатель Евросовета Шарль Мишель принял решение созвать на 29 октября экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза в формате видеоконференции, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, передает ТАСС. Об этом он сообщил в среду у себя в Twitter.

"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19", - написал он.

Это будет третий по счету саммит ЕС в октябре. Несмотря на то что первые две встречи лидеров не были полностью посвящены проблеме пандемии, она занимала одно из главных мест в их повестке.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40,8 млн человек, свыше 1,12 млн умерли.

 

Фото: pixabay

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
1024
1 октября 2020  11:38
Муниципальный концертный Духовой оркестр организовал музыкальную программу в полевом стане одного из предприятий Ставропольского района
Муниципальный концертный Духовой оркестр организовал музыкальную программу в полевом стане одного из предприятий Ставропольского района
Артисты выступили с 10 номерами.
Культура
7903
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
2190
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
2545
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
3316
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
3249
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
1440
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
2161
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
2632
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
2652
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
4258
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
6866
Весь список
В центре внимания
В ходе совещания полпред и главы субъектов ПФО обсудили готовность систем здравоохранения регионов ПФО к оказанию медпомощи больным COVID-19.
23 октября 2020  17:15 
Дмитрий Азаров принял участие в совещании ПФО по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития
В ходе совещания полпред и главы субъектов ПФО обсудили готовность систем здравоохранения регионов ПФО к оказанию медпомощи больным COVID-19. Политика региона
167
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
23 октября 2020  13:53 
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Умерли двое мужчин и две женщины. Здравоохранение
274
Перекресток рядом с торгово-экономическим колледжем назван самым опасным в Самаре
23 октября 2020  12:07 
Перекресток рядом с торгово-экономическим колледжем назван самым опасным в Самаре
По статистике за 2019 год здесь произошло больше всего ДТП. Происшествия
197
Дачный сезон в Самаре завершится 31 октября
23 октября 2020  11:05 
Дачный сезон в Самаре завершится 31 октября
1 ноября 2020 года, автобусы к садово-дачным массивам подаваться уже не будут. Социум
139
«Выхожу на работу»: Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса
23 октября 2020  09:59 
«Выхожу на работу»: Дмитрий Азаров вылечился от коронавируса
Глава Самарской области на самоизоляции находился с 9 октября 2020 года. Социум
177
Весь список
Акценты
ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи
24 октября 2020  12:20 
ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи
О возобновлении работы органов ЗАГС в обычном режиме будет незамедлительно сообщено. Социум
51
В ходе совещания полпред и главы субъектов ПФО обсудили готовность систем здравоохранения регионов ПФО к оказанию медпомощи больным COVID-19.
23 октября 2020  17:15 
Дмитрий Азаров принял участие в совещании ПФО по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития
В ходе совещания полпред и главы субъектов ПФО обсудили готовность систем здравоохранения регионов ПФО к оказанию медпомощи больным COVID-19. Политика региона
167
Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал
23 октября 2020  13:29 
Обманутым дольщикам разрешили повторно использовать маткапитал
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, было опубликовано на сайте кабмина в пятницу, 23 октября. Социум
159
Весь список
Прямая речь/Интервью
Дмитрий Цыпченко: Мы готовились по максимуму
22 октября 2020  12:24 
Дмитрий Цыпченко: Мы готовились по максимуму
Автор второго гола в ворота волгоградского "Ротора" Дмитрий Цыпченко ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
303
Игорь Осинькин: Мы в любом составе должны быть командой с определенным лицом
22 октября 2020  11:20 
Игорь Осинькин: Мы в любом составе должны быть командой с определенным лицом
Состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Спорт в регионе
295
Игорь Осинькин: Мы обязаны были побеждать
14 октября 2020  10:53 
Игорь Осинькин: Мы обязаны были побеждать
Состоялась послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина. Спорт в регионе
1235
Весь список
Новости Тольятти
23 октября 2020  14:18
22 октября в «Жигулевской долине» состоялся очередной «Клуб резидентов». В онлайн-мероприятии приняло участие более 50 компаний-резидентов. 
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» оптимизируют меры поддержки под свой бизнес
22 октября в «Жигулевской долине» состоялся очередной «Клуб резидентов». В онлайн-мероприятии приняло участие более 50 компаний-резидентов.  Новости Тольятти
184
23 октября 2020  10:33
В Тольятти проведут трансляцию международного музыкального фестиваля в Вербье
В Тольятти проведут трансляцию международного музыкального фестиваля в Вербье
Будет показан один из концертов. Новости Тольятти
205
22 октября 2020  16:42
Вся программа реабилитации построена на физиотерапии. На первом месте – криокамера.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» разработал программу реабилитации после осложнений Covid-19 
Вся программа реабилитации построена на физиотерапии. На первом месте – криокамера. Новости Тольятти
236
Весь список