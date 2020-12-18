Германия готова помочь России в производстве вакцин от коронавируса

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин в Европе, передает РИА Новости.

Как сообщили в российском министерстве, глава ведомства Михаил Мурашко провел со своим немецким коллегой телефонный разговор по поручению президента России Владимира Путина.

"Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин", — отмечает пресс-служба Минздрава.

В ходе разговора Мурашко рассказал об эффективности российских препаратов от COVID-19, а также о специальной онлайн-платформе, где содержится вся информация о вакцинированных, уточнили в пресс-службе. уточнили в пресс-службе.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).

Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.