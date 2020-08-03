Где в регионе подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции

228

- 24 в г. Самара,- 11 в г. Тольятти,- 3 в Ставропольском районе,- 2 в Исаклинском районе,- 2 в г. Новокуйбышевск,- 2 в Красноярском районе,- 1 в Безенчукском районе.3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (1- г.Самара, 1 - Исаклинский район, 1 - Ставропольский район); 33 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 9 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​Всего в регионе зафиксировано 6975 случаев коронавируса.Скончались 94 человека, в том числе мужчина 65 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 68 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 58 лет.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,94, по стране - 9,73.Коэффициент летальности в области - 1,35, в стране - 1,66.Выздоровели больше половины пациентов - 5125, в том числе из стационаров Самары и Кинель-Черкасского района выписаны 4 человека, 1 самарец завершил амбулаторное лечение.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 2722, нарастающим итогом 435787.На 02.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 365 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.