Еще 20 человек вылечились от коронавируса в регионе

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В Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 12 пациентов.Также завершили амбулаторное лечение 8 пациентов из Самары.В настоящее время состояние всех выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями.На сегодняшний день в регионе 194 человека выздоровели, передает пресс-служба оперштаба СО.