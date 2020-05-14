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Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Еще 20 человек вылечились от коронавируса в регионе

14 мая 2020 14:42
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На сегодняшний день в регионе 194 человека выздоровели.
13 мая в Самарской области вылечились двадцать пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

В Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 12 пациентов.

Также завершили амбулаторное лечение 8 пациентов из Самары.

В настоящее время состояние всех выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями.

На сегодняшний день в регионе 194 человека выздоровели, передает пресс-служба оперштаба СО. 
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