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Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Эксперты рассказали, кому может не потребоваться прививка от коронавируса

24 июля 2020 15:08
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По словам врача-инфекциониста Елены Малинниковой, вакцинация может не понадобиться тем, кто уже перенес болезнь в бессимптомной форме.
Прививка от коронавирусной инфекции может не потребоваться людям, которые уже перенесли болезнь в бессимптомной форме. Таким мнением поделились опрошенные ТАСС врачи-инфекционисты.

"Если мы говорим о вакцине как о защите от нынешней инфекции и тех, кто сейчас переболел коронавирусом, то им вакцинация, скорее всего, уже не понадобится. Хотя надо проверить каждого человека на иммунитет, на наличие именно тех антител, которые защищают от вируса. Всех, кто переболел, необходимо обследовать, и если у них есть антитела, то вакцинация просто не нужна", - сказала ТАСС доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Речь идет, по ее словам, о любой форме протекания болезни, в том числе бессимптомной. "Все равно наличие вируса подразумевает выработку антител. Кстати, это касается любой инфекции, не только коронавируса. Бывает, что человек не знает, что он переболел инфекциями, и при этом у него все равно вырабатываются антитела. И по этим антителам мы определяем, болел человек или нет", - добавила она.

При этом, по словам врача, есть новые данные о том, что существуют несколько "вариантов" коронавируса, нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, против всех ли из них вакцина будет эффективна. При этом заболевания вакцина вызвать не может, пояснила инфекционист. Малинникова подчеркнула, что перед вакцинацией проводится анализ на заболевание, а вопрос о прививке решается после отрицательного результата теста.

В мае руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что концентрация антител к коронавирусу в плазме крови, достаточная для ее применения при лечении пациентов, фиксируется только у 25% переболевших новой инфекцией.

Осторожность в применении

Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков полагает, что вакцинация людей, уже перенесших инфекцию, почти лишена побочных эффектов, но в то же время практически бесполезна. "В организме есть антитела, и эти тела просто активируют вакцину в большинстве случаев. Поэтому детям не делается прививка от кори, краснухи и паротита до года. Потому что мамины антитела могут активировать вакцину, и иммунитет свой личный не вырабатывается. А здесь уже иммунитет личный есть, если в скрытой форме перенесено заболевание, то вакцина просто сохранит клетки памяти и усилит иммунитет", - сказал он ТАСС.

По его словам, если иммунитет не выработался, то вакцина просто простимулирует его выработку. Если же человек не был восприимчив к вирусу и не вырабатывал иммунитет, она не сделает ничего и будет безвредной.

Тем не менее время для массовых прививок от коронавируса при помощи готовой вакцины еще не наступило, считает Тимаков. "Еще не исследовано и неизвестно, [может ли вакцина вызвать иммунную реакцию антител]. Для того, чтобы на такие вопросы отвечать, нужно как минимум три-пять лет исследований, чтобы увидеть, как вакцина ведет себя в отсроченной фазе", - сказал ТАСС инфекционист.

По его мнению, к массовому применению вакцины необходимо подходить с осторожностью. "Мы не знаем, какие она может запустить аутоиммунные процессы, влияет ли она на репродуктивную функцию. Все вопросы отсроченных побочных эффектов мы не знаем. Группы риска и те люди, которые находятся непосредственно у постели больного, - это один вопрос, но от массовой вакцинации (это мое мнение) я бы воздержался", - добавил эксперт.

О российской вакцине

22 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что Минздрав готовится не только к завершению клинических исследований векторной вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, но и к выпуску ее на определенных условиях. В частности, параллельно подготовке будет идти сбор данных о ее эффективности, безопасности и ряде других параметров. Министр также сказал, что свою эффективность и безопасность вакцина подтвердила. По его мнению, она может получить регистрационное удостоверение уже в первой декаде августа.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе. После снятия некоторых ограничений в ряде стран вновь начало расти число случаев заражения коронавирусом, это грозит новым всплеском заболеваемости.



Фото:    Петр Ковалев/ТАСС

 
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