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Эксперт полагает, что признаков сезонности у новой коронавирусной инфекции пока нет

26 сентября 2020 12:24
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Эксперт полагает, что признаков сезонности у новой коронавирусной инфекции пока нет

Организм людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме, может сохранять антитела к вирусу в течение пяти месяцев, при этом иногда антитела могут не вырабатываться совсем. 

Доказательств тому, что новая коронавирусная инфекция начала носить сезонный характер пока нет, на спады и подъемы заболеваемости в России повлияли не особенности вируса, а изменение плотности населения в летние месяцы. Такое мнение в субботу ТАСС выразил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

"Я пока не вижу доказательств сезонности. Если бы у нас в конце июля заболеваемость достигла нуля, а с сентября опять стала расти заболеваемость, это можно было бы разделить на первую волну, вторую волну. А то, что мы наблюдаем - это все-таки единый эпидпроцесс и этот провал, но не до нуля, а просто снижение, он был, прежде всего, связан с периодом отпусков, многие разъехались, изменилась плотность населения", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что осенью уровень заболеваемости начал расти из-за начала учебного года, возвращения из отпусков на рабочие места. Кроме того, как отметил академик, факторы предрасположенности к развитию инфекции также добавляет прохладная осенняя погода.

"Это связано не только с коронавирусом, это общее правило для всех ОРВИ, но это не доказательство сезонности, это внешние факторы предрасположенности, не более того. Сезонность доказывается не на периоде наблюдения в несколько месяцев, а это как минимум несколько лет", - пояснил академик.

Кроме того, по словам директора НИИ, наблюдения отечественных специалистов показывают, что новый коронавирус достаточно консервативен и те мутации, которые регистрируются, не носят принципиальный характер - это, по мнению академика, также пока говорит об отсутствии сезонных признаков у коронавирусной инфекции.

Организм людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме, может сохранять антитела к вирусу в течение пяти месяцев, при этом иногда антитела могут не вырабатываться совсем. 

"Существует определенное понимание о переболевших, которые переносили заболевание не на ногах, а были госпитализированы, и заболевание протекало в средней степени тяжести или тяжелое течение. У них более качественные антитела по сравнению с теми, кто перенес на ногах. Мы можем сказать, что как минимум пять месяцев антитела держатся. Дальше не можем сказать, потому что у нас просто нет более длительного наблюдения", - рассказал Тотолян.

При этом, по словам академика, даже после перенесенного заболевания иногда антитела могут не вырабатываться у перенесших коронавирус. "Мы никогда не рассчитываем, что у 100% переболевших будут антитела. Другое дело - каков этот процент, можно ли его объяснить дефектами иммунной системы или есть какие-то другие причины", - рассказал глава НИИ и добавил, что институт сейчас занимается также вычислением статистики таких случаев.

Как долго могут сохраняться антитела у людей, которые перенесли заболевание в бессимптомной форме - пока не известно. На это, в том числе, направлена программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета, в которой на сегодняшний день задействованы 26 регионов России. Санкт-Петербургский НИИ имени Пастера выступил разработчиком алгоритма исследования, сейчас оно находится на втором этапе, в ноябре запланировано провести третий.

Фото: pixabay.com

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