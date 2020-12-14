Эксперт оценил распространенность коронавируса в регионах России

Ни в одном регионе России не зарегистрирован высокий показатель распространенности коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
По его словам, заболеваемость коронавирусом в большей части регионов находится на плато.
«Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года», — сказал Тавадян.
Любая эпидемия имеет долгое затухание. После массовой вакцинации, по словам Тавдяна, не следует сразу ожидать спада заболеваемости и смертности: после пика пандемии заболеваемость будет долго снижаться.
Аналитик строит свои прогнозы, исходя из официальной статистики по коронавирусу.
Он разделил регионы на четыре группы в зависимости от динамики распространения вируса. При показателе меньше единицы распространение затухает, при показателе больше единицы — увеличивается.
«Зеленые» — показатель распространения меньше 0,9 — позитивный, «светло-желтые» — 0,9−1 — стабильный, «оранжевые» — 1−1,1 — «удовлетворительный», «светло-красные» — 1,1−1,2 — отрицательный — неудовлетворительный, «темно-красный» — больше 1,2 — тяжелый.
Выраженный спад заболеваемости показывают четыре регина: Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильную светло-зеленую группу вошли 23 региона, 55 — в удовлетворительную.
В светло-красной зоне находятся Дагестан, Крым и Брянская область. Тяжелой ситуации уже нет ни в одном регионе.
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