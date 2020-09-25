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Эксперт опроверг мнения о второй волне COVID-19 в России

25 сентября 2020 12:53
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Эксперт опроверг мнения о второй волне COVID-19 в России

Пандемия коронавируса никуда не ушла.

В России нет второй волны коронавируса, то, что происходит в настоящее время, — продолжение первой, заявил в пятницу, 25 сентября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет», — цитирует Горелова ТАСС.

В этот же день директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что оценивать волну заражений коронавирусной инфекцией нужно исходя из соотношения между числом заболевших и выздоровевших.

Она отметила, что в Москве число выписанных пациентов «стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных», поэтому осенний рост числа заражений нельзя называть второй волной.

То же отметил профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн. Он заявил, что некоторый подъем заболеваемости COVID-19 в России нельзя назвать новой волной коронавируса. Ученый подчеркнул, что понятие второй волны «довольно неопределенное». По его словам, о второй волне можно говорить, когда эпидемия спадает до нуля, а затем снова нарастает, как это происходит сейчас в Испании и Израиле, пишут "Известия".

Фото pixabay.com

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