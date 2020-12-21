Что известно о новом штамме коронавируса

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Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.

О новом варианте коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре.

Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в странах нового штамма.

Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. Организация рекомендовала странам проанализировать риски и самим принять решение по авиасообщению.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что нет сведений о том, что обнаруженная в некоторых европейских странах мутация коронавируса может быть менее уязвима для вакцины.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что японские медики пока не обнаружили присутствия на территории страны новой формы коронавирусной инфекции, которая распространилась в Великобритании.

Ситуация в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.

В правительстве Великобритании 20 декабря сообщили, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Чрезвычайный комитет Cobra правительства Великобритании на фоне распространения в стране мутировавшего варианта коронавируса соберется 21 декабря на заседание, посвященное решению ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством. Как указал в воскресенье представитель главы британского кабмина, руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон.

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