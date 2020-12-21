Я нашел ошибку
Главные новости:
В  Доме журналиста состоялось подведение итогов областной акции «Благородство». В этом году акция прошла под девизом «Творим добро вместе!».
Представители Росгвардии стали лауреатами общественной губернской акции «Благородство»
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
Модель получила новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами.
"Автоваз" начал производство нового внедорожника Lada Niva Travel
Первой страной, где его обнаружили, стала Великобритания. По информации ВОЗ, новый вариант вируса выявили там в сентябре.
Что известно о новом штамме коронавируса
Воспитанники двух спортивных школ губернии получили современный инвентарь и экипировку.  
В Самарской области по нацпроекту «Демография» построили 33 новых спортивных объекта  
Правовой отдел Самарской таможни разъясняет случаи, когда посылка из-за рубежа задерживается или даже возвращается отправителю.
Самарская таможня: Что делать, если посылка задерживается?
Утро началось со встречи с судебными приставами.
Судебные приставы-исполнители утром разбудили самарских должников по алиментным платежам
Благодаря подарку, а это несколько десятков пар коньков, в колонии появится не только каток, но и, возможно, сформирована женская хоккейная команда.
Член Общественного совета при УФСИН СО Максим Максимов передал в ИК-15 коньки
Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.32
0.34
EUR 89.83
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Жителям Самарской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы в режиме онлайн
В СОУНБ покажут, чего желали в Новый год знаменитости своим близким
В СОУНБ расскажут о российском ответе на вызовы технологических революций
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Что известно о новом штамме коронавируса

21 декабря 2020 15:01
42
Первой страной, где его обнаружили, стала Великобритания. По информации ВОЗ, новый вариант вируса выявили там в сентябре.

Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.

О новом варианте коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре.

Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в странах нового штамма.

Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. Организация рекомендовала странам проанализировать риски и самим принять решение по авиасообщению.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что нет сведений о том, что обнаруженная в некоторых европейских странах мутация коронавируса может быть менее уязвима для вакцины.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что японские медики пока не обнаружили присутствия на территории страны новой формы коронавирусной инфекции, которая распространилась в Великобритании.

Ситуация в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.

В правительстве Великобритании 20 декабря сообщили, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Чрезвычайный комитет Cobra правительства Великобритании на фоне распространения в стране мутировавшего варианта коронавируса соберется 21 декабря на заседание, посвященное решению ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством. Как указал в воскресенье представитель главы британского кабмина, руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
286
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
4332
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
4091
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
4368
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
4130
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
4295
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
5790
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
6598
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
6797
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
6726
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
8149
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
11110
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
21 декабря 2020  15:20 
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
47
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
21 декабря 2020  13:24 
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
280
Берегите себя! Губернатор Дмитрий Азаров обратился к представителям старшего поколения
21 декабря 2020  12:42 
Берегите себя! Губернатор Дмитрий Азаров обратился к представителям старшего поколения
Глава региона  отметил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. Особенно тяжело ее переносят люди старшего поколения. Социум
217
В Самарской области за сутки на 21 декабря выявлено 305 заболевших коронавирусом
21 декабря 2020  12:22 
В Самарской области за сутки на 21 декабря нашли 305 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 28335. Здравоохранение
351
Губернатор Самарской области вынес решение по вопросу блокировки транспортных карт из-за COVID-19
21 декабря 2020  10:49 
Губернатор Самарской области вынес решение по вопросу блокировки транспортных карт из-за COVID-19
Все жители региона смогут беспрепятственно пользоваться общественным транспортом. Социум
433
Весь список
Акценты
В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
21 декабря 2020  11:54 
В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
Советы дает ГУ МЧС по Самарской области. Социум
248
Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» приглашает самарцев
21 декабря 2020  10:28 
Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» приглашает самарцев
В рамках акции «Узнай о своих долгах» Управление ФССП России по Самарской области информирует граждан о возможности проверить с помощью электронного... Социум
318
На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы.
20 декабря 2020  20:16 
В Минске в ходе несанкционированных акций задержано около 100 человек
На прошлой неделе, по данным МВД, около 270 задержанных были водворены в изоляторы. Политика региона
2280
Весь список
Прямая речь/Интервью
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
214
Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
1344
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
4992
Весь список
Новости Тольятти
21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
0
20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
2144
18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
2923
Весь список