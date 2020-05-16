Число болеющих COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 11 человек
16 мая 2020 23:33
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Ранее в мае профсоюз проинформировал, что коронавирусом болеют семь сотрудников завода. В марте также сообщалось, что COVID-19 был подтвержден у двоих работников, они уже выздоровели.
"Инфицированных сотрудников завода – 11. Количество вазовцев, находящихся в изоляции на карантине, – 14 человек (из них двое в Москве)", - говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".
"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей 18 мая после приостановки, которая действовала с 29 апреля по 17 мая, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. Ранее, 13 апреля, компания возобновила работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.
Фото: соцсети
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