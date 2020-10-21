Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca не вводили препарат

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Умерший в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca не получал препарат компании, передает ТАСС. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В самой компании заявили, что не могут комментировать конкретные случаи из-за правил проведения испытаний и принципов конфиденциальности.

В то же время агентство Reuters информирует со ссылкой на источники, что испытания препарата в Бразилии будут приостановлены, если обнаружится, что умершему добровольцу вводили экспериментальную вакцину.

В среду бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера "в результате осложнений COVID-19". По ее данным, Международный комитет по оценке безопасности вакцины рекомендовал продолжить испытания. Эти планы также подтвердил Оксфордский университет. Как указывает агентство Reuters, там отметили, что после тщательного анализа "нет опасений по поводу безопасности клинических тестов".

8 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. СМИ сообщали о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. 9 сентября AstraZeneca опровергла эту информацию, указав на то, что данный диагноз не является окончательным. Представитель компании указал, что приостановка испытаний носила "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". Позже исследования препарата были возобновлены.

Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images/ТАСС