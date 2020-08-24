Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Даже пандемия коронавируса не помешала ему в очередной раз проверить свои знания.
На Урале 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз
Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В Татарстане женщину укусил скорпион, оказавшийся в купленном винограде
Сообщается о четырёх очагах возгорания в регионе.
Масштабный пожар охватил заповедник под Анапой. МЧС привлекает вертолёты. Видео
Он побывал в трех поселениях Сызранского района – поселке Варламово, селах Заборовка и Смолькино (с.п. Старая Рачейка).
Министр культуры СО Борис Илларионов посетил Сызранский район
Команды (мужская и женская) из Самары на третьем месте.
В Самаре завершилось первенство России по баскетболу среди ветеранов
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В первую очередь участники рассмотрели оперативную обстановку на территории области.
Виктор Кудряшов: Если намечается отставание, нужно усиливать контроль
Основное количество пожаров за выходные зафиксировано на территории области, 8 пожаров противопожарные подразделения ликвидировали в Самаре.
За прошедшие выходные в Самарской области произошло 67 пожаров
В числе погибших двое детей. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка и упала.
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.42
0.32
EUR 87.9
0.17
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Фестиваль «NAUKA 0+» проводит в Самаре неделю экологии
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Возле "Космопорта" в Самаре выступят Горозия, Карандаш, Мезенцев и Big Russian Boss
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса

24 августа 2020 18:58
196
Президенты Белоруссии и России также договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, передает ТАСС. Об этом в понедельник сообщает БелТА.

"Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - сказано в сообщении.

Лукашенко и Путин также обсудили ситуацию в Белоруссии.

"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - передает БелТА.

К настоящему моменту лидеры двух стран - Путин и Лукашенко - уже четыре раза обсуждали ситуацию в республике. Кроме того, российский президент обсуждал ситуацию в стране с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем. 



Фото:    Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
293
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1148
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1317
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1177
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1610
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2161
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1392
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3936
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4391
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3858
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4825
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4932
Весь список
В центре внимания
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
238
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
24 августа 2020  11:48 
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
   Таким образом, общее количество заболевших составило 7981. Здравоохранение
945
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
24 августа 2020  11:45 
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
В этом году Форум пройдет онлайн, а его штаб расположится в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Социум
298
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
24 августа 2020  09:21 
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
  ВолгаФест – фестиваль любви к месту, в котором живёшь, поддерживающий творческие инициативы и опирающийся на творческие ресурсы городов на Волге! Культура
408
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1054
Весь список
Акценты
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
244
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
24 августа 2020  11:35 
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
Такой законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Социум
312
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1055
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1997
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1951
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2160
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
1059
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
6010
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3176
Весь список