Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, передает ТАСС. Об этом в понедельник сообщает БелТА.
"Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - сказано в сообщении.
Лукашенко и Путин также обсудили ситуацию в Белоруссии.
"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - передает БелТА.
К настоящему моменту лидеры двух стран - Путин и Лукашенко - уже четыре раза обсуждали ситуацию в республике. Кроме того, российский президент обсуждал ситуацию в стране с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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