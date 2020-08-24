Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса

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"Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - сказано в сообщении.Лукашенко и Путин также обсудили ситуацию в Белоруссии."Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - передает БелТА.К настоящему моменту лидеры двух стран - Путин и Лукашенко - уже четыре раза обсуждали ситуацию в республике. Кроме того, российский президент обсуждал ситуацию в стране с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем.Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС