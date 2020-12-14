Бабушка из Магнитогорска, которая в 94 года стала родной для всего Instagram, умерла от CoViD-19

Популярная русская блогерша Раиса Гладских из Магнитогорска Челябинской области некоторое время болела коронавирусом, заразившись в ноябре. О самочувствии 94-летней бабушки рассказывали в "Инстаграме" её родственники, передает Лайф.
Сперва Раисе стало лучше, но после пневмония ударила с новой силой — и бабушка не справилась. Она скончалась накануне, разбив сердца всем своим фанатам, пишет "Комсомольская правда".
Раиса появилась в соцсетях четыре года назад, заведя инстаграм. Бодрая 90-летняя бабушка рассказала, что у неё есть двое детей, три внучки и пятеро правнуков, а ещё что она совершенно не чувствует себя на свой возраст. Она выкладывала фото в стильных образах, с которыми ей помогала одна из внучек, и дополняла их историями из жизни. Их бабушка писала в юмористическом стиле, вызывая улыбку и уважение 14,4 тыс. подписчиков.
Я глубоко убеждена, что справиться можно с чем угодно, если не говорить раньше времени "не могу". Возможно, будь я немного менее принципиальна и менее уверена в себе, на какие-то дела находились бы помощники. Но в том, что радости от этого мне было бы больше, чем от собственных достижений и побед, я очень сомневаюсь
Она с радостью делилась секретами успеха: как оставаться такой же сильной, как и в молодости, а также как не запустить себя. Бабушка показывала характер и воспитывала молодёжь в своём аккаунте, уча вежливости и целеустремлённости. Она рассказывала о своей жизни — о том, как рано потеряла родителей и как вместе с братьями и сёстрами жила в холодной землянке. Подписчиков до глубины души трогали истории Раисы, и теперь под её постами появляются комментарии от расстроенных фанатов.
Фото: Instagram / raisa_90years_old / Лайф
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