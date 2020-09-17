Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

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Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом, передает ТАСС. Об этом она сама сообщила в четверг в Instagram.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь", - написала певица.

"У моего мужа (оперного певца Юсифа Эйвазова - прим. ТАСС) [обнаружены] антитела. <...> Тияго (сын певицы - прим. ТАСС) в порядке", - добавила Нетребко.

Большой театр неделю назад, 10 сентября, отменил оперный спектакль "Дон Карлос", в котором Нетребко исполняет одну из ведущих партий, из-за болезни певца Ильдара Абдразакова, у которого выявили коронавирус. На следующий день стало известно, что Нетребко вынуждена отложить свое выступление на сцене петербургского Мариинского театра, которое было запланировано на 18 сентября. Тогда это объяснили "особыми мерами", принятыми к артистам, задействованным в опере "Дон Карлос".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС