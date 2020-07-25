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Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
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Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса

25 июля 2020 12:18
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Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
Все контактировавшие с заболевшими COVID-19 в настоящее время находятся под наблюдением.

В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом в субботу, 25 июля, рассказали «РИА Новости» в управлении регионального Роспотребнадзора.

«В Лесной сказке» в городе Новокузнецке, там тоже у шести человек выявили COVID. Все (зараженные. ― Ред.) — сотрудники, пока ни одного ребенка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли», ― сообщили агентству.
В Роспотребнадзоре добавили, что все контактировавшие с заболевшими COVID-19 в настоящее время находятся под наблюдением, а в самом лагере провели обработку территории, пишут "Известия".

Накануне «РИА Новости» сообщали об еще одной вспышке коронавируса в лагере Кузбасса. В «Сибирской сказке» в Новокузнецком районе было зафиксировано, что двое детей и четверо взрослых заболели COVID-19. После этого министерство образования и науки Кузбасса приняло решение вывести до 27 июля из лагеря всех детей и отправить их на двухнедельную самоизоляцию.
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