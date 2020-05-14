В России 100-летняя бабушка вылечилась от COVID-19 в свой день рождения
14 мая 2020 12:29
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Первый в России 100-летний пациент полностью выздоровел от COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ (ФМБА).
— 13 мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении агентства.
Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице, где её соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус.
В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующими симптомами. Пациентка проходила консервативную (без хирургического вмешательства) комплексную терапию, пишет 63.ру.
Фото: ФМБА России
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