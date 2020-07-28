В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса

Европейские страны всё активнее готовятся к приходу второй волны коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian.
«Европа готовится ко второй волне коронавируса, поскольку продолжающиеся вспышки повышают вероятность введения новых ограничений. И всё это происходит в то время, когда миллионы людей путешествуют по всему континенту во время своих летних каникул», — говорится в статье, опубликованной 27 июля.
В частности, правительство Бельгии предупредило о новых ограничительных мерах после всплеска случаев COVID-19. Власти Каталонии не исключили, что тоже пойдут на подобные шаги, если в течение 10 дней не удастся взять под контроль вспышки коронавируса.
Во Франции призвали к усилению бдительности после резкого роста случаев COVID-19 среди молодежи, а консультативный орган общественного здравоохранения Германии заявил, что «глубоко обеспокоен» увеличением количества заболевших в течение последних нескольких недель.
В публикации отмечается, что в Германии усиливается страх перед второй волной коронавируса. Вместе с тем одни эксперты говорят, что страна находится на ее пороге, другие — что она уже началась, а некоторые сообщают о «постоянной волне», которая продлится до выпуска вакцины, пишут "Известия
".
Фото: Pixabay.com
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