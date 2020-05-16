Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
16 мая 2020 13:01
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что 17 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса будет решаться вопрос о смягчении, или же о ужесточении ограничительных мер в конкретных муниципалитетах, пишет ПроГородСамара.
Напомним, что ограничительные меры в Самарской области, включая соблюдение масочного режима, действуют в регионе как минимум до 18 мая. Для большинства муниципалитетов все без изменений. Граждане по-прежнему могут ходить только на работу, или же по крайней необходимости выходить из дома - при этом у работников на руках должна быть справка от работодателя.
Ещё с 12 мая послабления ввели для ряда городов и районов Самарской области, где выявлено меньше всего случаев заболевания коронавирусом. Именно 17 мая станет известно, какие муниципалитеты пополнят этот список. Существует вероятность, что со снижением темпов заболеваемости, этот список сможет пополнить и Самара. В любом случае, решение по каждому населённому пункту будет приниматься отдельно, заявил губернатор.
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