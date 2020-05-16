Я нашел ошибку
Главные новости: 
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
В Самаре COVID заразились три медика больницы Середавина
В Самаре COVID заразились три медика больницы Середавина
Названы районы Самарской области, где выявили новые случаи коронавируса
Названы районы Самарской области, где выявили новые случаи коронавируса
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 70 человек
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 70 человек
В Самарской области сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды
Ожидается повышение уровня воды рек Волга, Самара и Сок
Ожидается повышение уровня воды рек Волга, Самара и Сок
В Самаре Два Рено Логан врезались в бордюр, есть пострадавшие
В Самаре Два Рено Логан врезались в бордюр, есть пострадавшие
сегодня  Суббота, 16 мая, 13:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая

16 мая 2020 13:01
89
Решение о смягчении ограничений в Самаре может быть принято 17 мая
Ограничительные меры в Самарской области пока действуют до 18 мая. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что 17 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса будет решаться вопрос о смягчении, или же о ужесточении ограничительных мер в конкретных муниципалитетах, пишет ПроГородСамара.

Напомним, что ограничительные меры в Самарской области, включая соблюдение масочного режима, действуют в регионе как минимум до 18 мая. Для большинства муниципалитетов все без изменений. Граждане по-прежнему могут ходить только на работу, или же по крайней необходимости выходить из дома - при этом у работников на руках должна быть справка от работодателя.

Ещё с 12 мая послабления ввели для ряда городов и районов Самарской области, где выявлено меньше всего случаев заболевания коронавирусом. Именно 17 мая станет известно, какие муниципалитеты пополнят этот список. Существует вероятность, что со снижением темпов заболеваемости, этот список сможет пополнить и Самара. В любом случае, решение по каждому населённому пункту будет приниматься отдельно, заявил губернатор. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
905
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1126
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1122
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1149
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
1019
9 мая 2020  09:42
Великую песню День Победы сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Великую песню «День Победы» сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.
75 лет ПОБЕДЫ
1058
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2618
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
1994
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2597
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2827
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
2973
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3426
Весь список

Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные