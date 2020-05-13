Оксана Пушкина стала одним из пяти депутатов, заболевших COVID-19
13 мая 2020 21:42
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«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — сообщила она.
«Мне позвонили из Роспотребнадзора, мы же 10 мая, в мой день рождения, сдавали тесты всей Госдумой. Из симптомов у меня чуть заложен нос и нет обоняния, а так я чувствую себя хорошо», — подтвердила РБК Пушкина.
По мнению Пушкиной, она заразилась во время реализации проекта #МыВместе, в ходе которого активисты ОНФ доставляли больницам средства индивидуальной защиты.
«Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет», — написала она в Telegram-канале.
13 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом заразились пять депутатов Госдумы. По его словам, трое зараженных были госпитализированы, одного парламентария уже выписали. Два депутата проходят лечение от коронавируса на домашнем карантине.
Первыми двумя депутатами, заразившимися коронавирусом, стали председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и депутат Дмитрий Новиков. Оба являются членами фракции КПРФ. Они сообщили о том, что заболели, 25 апреля. Через две недели, 6 мая, стало известно, что заболела депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова. Ее госпитализировали в клинику в Твери.
Фото: opushkina / instagramРБК:
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