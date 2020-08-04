Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области

Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Во второй половине августа в Самарской области начнется прививочная кампания против гриппа. Об этом заявил руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц. Он напомнил, что вакцинация является основной мерой, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания. Первая партия вакцины для детей и взрослых поступит уже в ближайшее время.
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