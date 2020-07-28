На коронавирус в Самарской области обязаны проверять 14 групп населения

Самарский ТФОМС назвал 14 групп населения, которые в обязательном порядке должны проверяться на коронавирус на средства системы обязательного медицинского страхования.
Среди тех, у кого есть признаки респираторной инфекции, обязательной проверке подлежат во-первых, люди в возрасте 65+, во-вторых, старше 25 лет, если у них есть хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, в-третьих беременные.
При появлении симптомов респираторного заболевания должны быть проверены как обитатели, так и персонал учреждений постоянного пребывания. К ним относятся специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России (тюрьмы, изоляторы и т.д.).
Протестировать на коронавирус за счет средств ОМС должны и больных с диагнозом «внебольничная пневмония» (включая тяжелые, среднетяжелые и легкие формы), ОРВИ или грипп тяжелого течения, независимо от возраста. Если есть просто подозрение на коронавирусную инфекцию, проверять должны пациентов, которые получают лечение в стационарных и амбулаторных условиях.
Медработники, имеющие риск инфицирования COVID-19 на рабочих местах, проверяются как без признаков инфекционных заболеваний и при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию.
Независимо от наличия симптомов, проверяются те, кто находился в контакте с больным, будь то дом, работа или попутчик в самолете, поезде или автомобиле. Прибывшие из-за рубежа проверяются как с признаками респираторных заболеваний, так и без симптомов.
Наконец, решено проверять и призывников по спискам военкоматов.
В ТФОМС подчеркивают, что исследования проводятся по направлению лечащего врача из поликлиники по месту прикрепления, если, конечно, пациент уже не находится на лечении в дневном или круглосуточном стационаре. Тогда анализами озаботятся уже сотрудники данных заведений.
По данным областного управления Роспотребнадзора, на 26 июля в регионе было проведено более 408 тысяч тестов на COVID-19, пишет СО ОНЛАЙН.
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