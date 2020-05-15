Магазины могут оштрафовать за покупателей без масок
15 мая 2020 12:20
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Ритейлерам грозят штрафы за бунтующих россиян, которые не соблюдают масочный режим. Магазины не могут закрыть таким покупателям вход, но понесут ответственность, если людей без средств защиты заметят контролирующие органы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Роспотребнадзор имеет право оштрафовать магазин или приостановить его работу на 90 суток за нерадивых покупателей, считают в Союзе потребителей. Ритейлеры предложили властям на первом этапе привлечь в магазины сотрудников полиции, которые помогут контролировать соблюдение масочного режима. А эксперты полагают, что проблему решит бесплатная раздача средств защиты в общественных местах.
Ритейлеры попросили государство помочь с контролем исполнения нового, масочного режима, рассказал «Известиям» пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко. По подсчетам сетей, он введен в 32 субъектах, в некоторых регионах обязательны не только маски, но и перчатки. Закрепление за магазинами, к примеру, полицейских или росгвардейцев — хотя бы на первоначальном этапе — позволит следить за соблюдением новых требований, а также оперативно разрешать конфликты. Вопрос уже неоднократно обсуждался на совместных совещаниях сетей с ведомствами, но окончательного решения по нему еще не принято, отметил Илья Власенко.
В условиях распространения коронавируса и борьбы с ним торговые сети столкнулись с риском штрафов со стороны Роспотребнадзора за то, что покупатели не носят маски в магазинах. В АКОРТ напомнили, что специальный режим профилактики заражения COVID-19 предусматривает их обязательное использование в общественных местах.
— Торговые сети могут напомнить покупателю о необходимости придерживаться режима, предложить купить маску, воспользоваться установленными санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию. Если потребитель нарушает принятые нормы, магазин имеет право обратиться в правоохранительные органы для привлечения покупателя к ответственности, в том числе — передать записи видеокамер внутреннего наблюдения, — отметил Илья Власенко.
Но у сетей нет никаких правовых оснований ограничить присутствие в магазинах покупателей, которые нарушают масочный режим, таких норм действующее законодательство не предусматривает.
Присутствие в торговых точках представителей власти может снять возникшее противоречие, считают в ассоциации.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ подтвердил в разговоре с «Известиями», что у торговых сетей нет права не пустить кого-то в магазин — это может сделать только полицейский. Сотрудники ритейлера имеют право лишь отказаться обслуживать потребителя без маски на кассе, хотя никакого смысла в этом нет: если покупатель заразен, то он уже сделал свое черное дело.
А инспектор Роспотребнадзора вправе наказать торговую сеть за такого посетителя, причем весьма чувствительно: сразу составить акт, вернуться через пять минут и оформить повторное нарушение. После чего работу компании приостановят на 90 дней.
Основания для наказания ритейлеров дает новая ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Штраф для юридических лиц достигает 300 тыс. рублей, при повторном нарушении — 1 млн рублей, также возможна приостановка деятельности на срок до трех месяцев.
Петр Шелищ отметил, что эту проблему можно решить, если законодательно обязать торговые сети выдавать маски и перчатки покупателям бесплатно.
Илья Власенко отметил, что у компаний нет финансовых возможностей обеспечить миллионы россиян масками: это существенная нагрузка, подчеркнул он. В АКОРТ напомнили, что ни одна страна в мире не вводила такую практику. Хотя в некоторых государствах власти выдавали маски разово, их закупали на средства из государственного бюджета. Так, во Франции гражданам выдали 10 млн масок, в Нью-Йорке — 7,5 млн масок.
Адвокат, руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк напомнил, что маски нужно менять максимум каждые 3−4 часа, а оптимально — каждые два часа. Таким образом, для человека, который вынужден весь день перемещаться по городу, это довольно значительная статья расходов. И если раньше люди тратились на маски, чтобы обезопасить себя, то теперь это еще и обязанность, установленная законодательством, за нарушение которой им грозит штраф. В Москве его размер составляет 4 тыс. рублей. Каждый регион, где введен масочный режим, самостоятельно решает, устанавливать ли штрафы за его нарушение.
Стоит продумать систему бесплатной раздачи средств защиты для населения, например, в метро и в общественных местах, считает он. Тогда кардинальные меры контроля не понадобятся.
В пресс-службе Роспотребнадзора не пояснили, действительно ли торговым сетям в некоторых регионах грозят штрафы за нерадивых покупателей. Инициативы, обозначенные в указе мэра Москвы, комментирует пресс-служба столичного мэра или оперативный штаб Москвы, сказали в ведомстве. Что касается санкций для самих граждан, применять их могут только органы полиции, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В мэрии Москвы на запросы на момент публикации не ответили. «Известия» также направили запрос в МВД и Росгвардию.
В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили, но 14 мая ведомство сообщило, что подготовлены методические рекомендации о том, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением масочного режима в торговых объектах. Документ направлен в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию.
— Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе. Силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов, — пояснили в Минпромторге.
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