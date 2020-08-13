Запуск производства вакцины от covid позволит снизить риски заболевания среди медработников

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы в рамках своей первой поездки на Чукотку.
Глава кабмина отметил, что медики получат вакцину одними из первых.
По словам Мишустина, приезжающие на Чукотку врачи должны иметь в регионе возможность профессионального развития.
Ранее премьер поддержал идею развития местного производства овощей и зелени на Чукотке. Об этом он заявил во время осмотра тепличного комплекса в Анадыре.
Премьер-министр Михаил Мишустин начал свою поездку по отдельным регионам Дальнего Востока. В целом "дальневосточное турне" главы правительства рассчитано почти на неделю, до 18 августа. После Чукотки он планирует также посетить Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.
В завершение своей поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа, передает Радио Маяк.
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