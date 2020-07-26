Врач сборной Украины по футболу умер в 48 лет от коронавируса
26 июля 2020 11:00
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Врач сборной Украины по футболу и харьковского клуба "Металлист-1925" Антон Худаев скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола в "Фейсбуке".
— Отошёл в вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48 лет, — говорится в записи.
Уточняется, что инфекция поразила 70% лёгких доктора, он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких и скончался от остановки сердца.
В клубе из Харькова Худаев проработал более 20 лет. В штаб национальной сборной впервые вошёл в 2010 году, во второй раз — в 2016-м.
Команда, Федерация футбола и её президент Андрей Павелко, а также главный тренер сборной Андрей Шевченко выразили соболезнования родным и близким Худаева, пишет Лайф.
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