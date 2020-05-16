Врач рассказал о трудностях выхода из самоизоляции
16 мая 2020 13:40
6
Люди могут бояться выйти из дома.
После снятия режима самоизоляции по коронавирусной инфекции части населения для возвращения к нормальной жизни потребуется помощь психологов. Такое мнение высказал ТАСС замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
По его словам, самоизоляция является сильным стрессом. Можно ожидать, что будет определенный процент людей с психотравмой, для которых последствия карантина будут более ощутимы, чем для остальных. У такой категории населения будут проблемы с возвращением к нормальной жизни – страх выйти из дома в общественные места, где есть риск инфицирования. Этот страх – вид фобии, который нужно будет преодолеть, отметил Бубеев.
Если это не получится самостоятельно, следует обратиться к психологу или психотерапевту, вплоть до медикаментозного лечения, сказал ученый.
После снятия режима самоизоляции по коронавирусной инфекции части населения для возвращения к нормальной жизни потребуется помощь психологов. Такое мнение высказал ТАСС замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
По его словам, самоизоляция является сильным стрессом. Можно ожидать, что будет определенный процент людей с психотравмой, для которых последствия карантина будут более ощутимы, чем для остальных. У такой категории населения будут проблемы с возвращением к нормальной жизни – страх выйти из дома в общественные места, где есть риск инфицирования. Этот страх – вид фобии, который нужно будет преодолеть, отметил Бубеев.
Если это не получится самостоятельно, следует обратиться к психологу или психотерапевту, вплоть до медикаментозного лечения, сказал ученый.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
905
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1126
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1122
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1149
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1019
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
1058
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2618
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1994
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2597
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2827
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2973
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3426
Мероприятия