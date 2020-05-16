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Врач рассказал о трудностях выхода из самоизоляции

16 мая 2020 13:40
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Люди могут бояться выйти из дома.

После снятия режима самоизоляции по коронавирусной инфекции части населения для возвращения к нормальной жизни потребуется помощь психологов. Такое мнение высказал ТАСС замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.
По его словам, самоизоляция является сильным стрессом. Можно ожидать, что будет определенный процент людей с психотравмой, для которых последствия карантина будут более ощутимы, чем для остальных. У такой категории населения будут проблемы с возвращением к нормальной жизни – страх выйти из дома в общественные места, где есть риск инфицирования. Этот страх – вид фобии, который нужно будет преодолеть, отметил Бубеев.
Если это не получится самостоятельно, следует обратиться к психологу или психотерапевту, вплоть до медикаментозного лечения, сказал ученый.
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