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Власти заявили о праве магазинов не обслуживать клиентов без масок

15 мая 2020 09:23
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Власти заявили о праве магазинов не обслуживать клиентов без масок
Сейчас нарушители масочного режима при посещении мест скопления людей могут получить штраф, если их остановят сотрудники правоохранительных органов. 

Кассиры в магазинах имеют право не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. Это прописано в методических рекомендациях, которые Минпромторг подготовил вместе с торговыми сетями, рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Методические рекомендации, по его словам, предназначены для всех магазинов, они проясняют, как именно им организовать работу в условиях масочного режима в большинстве регионов страны. Их Минпромторг разработал вместе с представителями торговых сетей. В документе, сообщил Евтухов, прописаны правила поведения для работников магазина и описано, как им следует поступать, если клиент не соблюдает установленные правила.

«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — рассказал Евтухов. При этом, отметил чиновник, «надевать силой» на посетителя маску работники магазина тоже не могут. «В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов», — описал он порядок действия работников в такой ситуации.

Магазин, который принял все меры к недопущению нарушения мер безопасности, привлекать к ответственности не будет. Вся вина будет лежать непосредственно на том, кто нарушил правила эпидемиологической безопасности, пишет РБК.

Фото: Pixabay.com

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