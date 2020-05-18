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Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

В обсерваторе Тольятти разместили 27 человек, прибывших из Узбекистана

18 мая 2020 12:32
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Они заехали в обсерватор в воскресенье, 17 мая.

Об этом в понедельник, 18 мая, в ходе традиционного аппаратного совещания в городской администрации рассказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора Алексей Кузнецов. Все новые постояльцы обсерватора прибыли в Самарскую область рейсом из Узбекистана.

Как рассказал Алексей Кузнецов, 18 мая из обсерватора после завершения обязательного четырнадцатидневного карантина выехали 10 человек. Они получили отрицательные результаты анализа на коронавирус, пишет СитиТраффик.
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