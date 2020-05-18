В обсерваторе Тольятти разместили 27 человек, прибывших из Узбекистана
18 мая 2020 12:32
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Они заехали в обсерватор в воскресенье, 17 мая.
Об этом в понедельник, 18 мая, в ходе традиционного аппаратного совещания в городской администрации рассказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора Алексей Кузнецов. Все новые постояльцы обсерватора прибыли в Самарскую область рейсом из Узбекистана.
Как рассказал Алексей Кузнецов, 18 мая из обсерватора после завершения обязательного четырнадцатидневного карантина выехали 10 человек. Они получили отрицательные результаты анализа на коронавирус, пишет СитиТраффик.
Об этом в понедельник, 18 мая, в ходе традиционного аппаратного совещания в городской администрации рассказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора Алексей Кузнецов. Все новые постояльцы обсерватора прибыли в Самарскую область рейсом из Узбекистана.
Как рассказал Алексей Кузнецов, 18 мая из обсерватора после завершения обязательного четырнадцатидневного карантина выехали 10 человек. Они получили отрицательные результаты анализа на коронавирус, пишет СитиТраффик.
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