В Самаре в сентябре больница им. Середавина вновь начнет принимать пациентов без коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в губернии снижается.
Руководитель регионального информационного центра по коронавирусу Николай Ренц сообщил, что сейчас в больницах находятся 409 пациентов с КВИ, а 837 человек лечатся дома.
Он уточнил, что заболеваемость COVID-19 в губернии снижается и уже с сентября госпитали могут вернуться к обычной работе в штатном режиме. Так, в Самаре СОКБ им. В. Д. Середавина начнет принимать пациентов без коронавируса.
Известно также, что осенью в полной мере смогут функционировать Клиники СамГМУ и отдельные подразделения городской больницы № 5 в Тольятти, сообщает портал СОВА.
Фото pixabay.com
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