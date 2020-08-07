В России запатентовали отечественный препарат от коронавируса "Лейтрагин"

После завершения клинических исследований и регистрации в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий сможет наладить массовое производство.
Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало отечественный препарат от коронавируса "Лейтрагин". Об этом сообщается на сайте агентства. Лекарство способно предотвратить или смягчить цитокиновый шторм.
В Роспатенте отмечают, что "Лейтрагин" – сугубо отечественный препарат. Он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России.
После завершения клинических исследований и регистрации в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий сможет наладить массовое производство, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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