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В России запатентовали отечественный препарат от коронавируса "Лейтрагин"

7 августа 2020 12:53
161
В России запатентовали отечественный препарат от коронавируса
 После завершения клинических исследований и регистрации в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий сможет наладить массовое производство.

Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало отечественный препарат от коронавируса "Лейтрагин". Об этом сообщается на сайте агентства. Лекарство способно предотвратить или смягчить цитокиновый шторм.

В Роспатенте отмечают, что "Лейтрагин" – сугубо отечественный препарат. Он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России.

После завершения клинических исследований и регистрации в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий сможет наладить массовое производство, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com


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