В Минкультуры предлагают снять ограничения с работы кинотеатров
18 мая 2020 13:51
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Министерство культуры России совместно с крупнейшими киносетями страны обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить специальные рекомендации для работы кинотеатров после снятия ограничительных мер, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в РФ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
— Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, — отметили в Минкульте.
Однако, как заявили в пресс-службе министерства, решение о возобновлении работы кинотеатров принимают органы исполнительной власти российских регионов.
Кроме того, ведомство также направило письма в адрес руководства субъектов РФ с просьбой проинформировать о возможных сроках возобновления киносъёмочной деятельности на территории регионов. При этом они должны проходить в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, пишет Лайф.
Напомним, 24 марта Правительство РФ поручило регионам страны из-за эпидемии коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.
Фото: Дильдина Светлана
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