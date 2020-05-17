В МВД рассказали о штрафах за "бездействие" при коронавирусе
17 мая 2020 11:00
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Бездействие граждан при коронавирусе грозит россиянам получением штрафа в 15 тысяч рублей, это относится в том числе к отказу от прохождения обследования на наличие заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
— Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно статье 6.3 КоАП, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Она может быть применена и к тем, у кого был подтверждён диагноз "коронавирусная инфекция", а также к контактировавшим с ними либо прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, если они нарушили санитарные требования.
По данным ведомства, практика показала, что в основном правонарушения в данной области связаны с несоблюдением правил изоляции в домашних условиях, а также в обсерваторах, пишет Лайф.
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