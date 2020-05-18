В Алтайском крае более 70 медработников заболели COVID-19
18 мая 2020 11:41
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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил о том, что в регионе у 72 медиков обнаружен коронавирус. В основном это медицинские работники среднего и младшего звена, добавили в пресс-службе краевого ведомства.По словам главы ведомства, заболевание у большинства инфицированных протекало в легкой форме и летальных исходов не зафиксировано.
Согласно данным регионального оперативного штаба в Алтайском крае зафиксировано 970 случаев COVID-19, при этом 126 из них – дети. С начала пандемии в регионе обследовано более 55 тыс человек.
Отметим, что согласно указу президента РФ Владимира Путина, определены суммы страховых выплат для медицинских работников, заболевших коронавирусом. Кроме того, в случае смерти медика от коронавирусной инфекции, его родственники получат более 2 млн рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что шаманы Республики Алтай провели обряд против коронавирусной инфекции.
Фото pixabay.com
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