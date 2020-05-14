Самарская область вышла в ТОП-13 по количеству сделанных анализов на COVID-19
14 мая 2020 09:31
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По данным оперативного штаба на сегодняшнее утро, с начала марта в Самарской области сделано 82100 тестов на новую инфекцию. А по данным на вчерашний день (80165 тестов) Роспотребнадзор поставил регион на 13-е место в России по общему числу исследований. Результат мониторинга опубликован сегодня утром на сайте ведомства.
В пересчете на 100 тысяч населения — около 2,6 тысяч тестов — Самарская область по-прежнему далека от лидеров. Входящие в ТОП-15 показывают в разы большие результаты — от 6,4 тысяч (Бурятия и Мурманская область) до 13 тысяч (Ямало-Ненецкий автономный округ). Можно отметить, что не только Самарская область, но и другие регионы с городами-миллионниками в этот ТОП-15 не входят, за исключением городов-регионов — Москвы и Санкт-Петербурга.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в Самарской области ежедневно сегодня проводится порядка 2,5-3,5 тысяч исследований. В один из дней сделано почти 4 тысячи анализов. Власти поставили задачу выйти на средний ежесуточный показатель в 3500 тестов, включая проведенные как государственными, так и частными лабораториями.
Фото: Pixabay.com
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