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Разработка в России вакцины от covid-19 сравнима с запуском первого спутника

29 июля 2020 09:19
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Разработка в России вакцины от covid-19 сравнима с запуском первого спутника
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что разработка в России вакцины от нового коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом. Его слова приводятся в материале CNN.

Как сообщили американскому телеканалу российские официальные лица, они работают над тем, чтобы к 10 августа или ранее созданная московским институтом Гамалеи вакцина была одобрена. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника. То же самое с вакциной. Россия будет в этом первой", – приводятся слова Дмитриева.

"Для наших ученых главным было защитить людей, а не быть первыми", – добавил глава РФПИ. В репортаже CNN говорится, что первыми вакцину получат медицинские работники, а затем уязвимые группы граждан.

Как сообщили ТАСС в Минздраве, вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, находится на завершающем этапе. Вопрос о государственной регистрации вакцины будет решаться по окончании испытаний. Дмитриев ранее отмечал, что она будет завершена 3 августа.
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