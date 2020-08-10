Осенью россиян ожидает более тяжелое течение Сovid-19

Не исключена возможность повторного введения ограничительных мер из-за вспышек коронавируса в отдельных населенных пунктах.
Осенью россиян ожидает более тяжелое течение коронавирусной пневмонии. Такое мнение высказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью газете "Известия
".
По его словам, пока неизвестно, как будут сочетаться сезонные инфекции с Covid-19. Тотолян также не исключил возможность повторного введения ограничительных мер из-за вспышек коронавируса в отдельных населенных пунктах. В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано более 887, 5 тыс случаев Covid-19, выздоровели около 700 тыс человек, скончались почти 15 тыс пациентов.
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