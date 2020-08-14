Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Медики посчитали, что недостаточно свидетельств об эффективности созданной в центре Гамалеи вакцине.
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию 24,5%.
Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.
20% опрошенных при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым, пишет РБК.
Опрос проводился 12–13 августа через профильное приложение «Справочник врача». В нем приняли участие 3040 врачей-специалистов. По оценкам создателей приложения «Справочник врача», на территории России в нем зарегистрированы более 420 тыс. медицинских работников. Приложение содержит механизмы для верификации пользователей, подтверждения их медицинского образования.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. Как сообщили в Минздраве, ее производство будет осуществляться на двух площадках: в центре им. Гамалеи и в компании «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий