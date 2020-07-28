Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре иномарка сбила мотоциклиста
В Самаре иномарка сбила мотоциклиста
В 2020 году специалисты РКС-Самара заменили 1297 метров труб без вскрытия дорог и газонов.
В 2020 году специалисты «РКС-Самара» заменили 1297 метров труб без вскрытия дорог и газонов
Самарские волонтёры могут стать участниками Программы мобильности
Самарские волонтёры могут стать участниками Программы мобильности
Коллекторов звонивших в детский сад в Самарской области, оштрафовали
«Коллекторов» звонивших в детский сад в Самарской области, оштрафовали
Кража денег сотрудницей магазина в Самарской области попала на видео
Кража денег сотрудницей магазина в Самарской области попала на видео
Каждый восьмой россиянин готовится к повторному введению режима самоизоляции
Каждый восьмой россиянин готовится к повторному введению режима самоизоляции
В Самарской области полиция догоняла машину, где ехал отец с двумя детьми
В Самарской области полиция догоняла машину, где ехал отец с двумя детьми
Большие разборки для подростков Самары устроит Живая классика
«Большие разборки» для подростков Самары устроит Живая классика
сегодня  Вторник, 28 июля, 11:00
Вход Регистрация 18+
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/07:
USD 71.58
-0.02
EUR 83.78
0.68
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»
В Самарской области почтили память Соловецких юнг
Самарский художественный музей 5 августа приглашает на традиционный праздник искусств "Репин навсегда"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Каждый восьмой россиянин готовится к повторному введению режима самоизоляции

28 июля 2020 09:59
108
Каждый восьмой россиянин готовится к повторному введению режима самоизоляции
Ученые прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью, а значит, существует вероятность, что власти повторно введут режим самоизоляции.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, сколько россиян готовится к подобной ситуации. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

К вероятности вновь засесть дома готовятся 12% граждан. Причем больше всего таковых среди молодежи до 24 лет — 15%. Комментируя свои приготовления, чаще всего респонденты рассказывали, что закупают средства индивидуальной защиты и продовольствие. Россияне обустраивают рабочие места дома (приобретают мебель и технику), предчувствуя возможность перехода на удаленку. Респонденты заботятся о здоровье, соблюдая все меры безопасности, а также готовят себя морально. Среди прочих методов подготовки — занятия спортом, экономия и накопление финансов, изучение новой профессии.

Несмотря на то что режим самоизоляции стал для каждого из нас тем самым выходом из зоны комфорта, россияне сумели проанализировать свой опыт и найти плюсы в том, что произошло. Результаты открытого опроса показывают, что положительные стороны в режиме самоизоляции сумели разглядеть 44% экономически активных граждан. Чаще всего плюсом самоизоляции россияне называли возможность провести больше времени с семьей (9%). 8% респондентов за это время успели пройти обучение или повысили квалификацию. 7% переосмыслили свою жизнь и наметили новые цели. 6% увлеклись саморазвитием. Еще 6% уделяли время себе и своему здоровью. 4% опрошенных оценили преимущества удаленной работы. По 3% благодарны периоду самоизоляции за возможность выспаться, заняться хобби и чтением. 2% россиян рассказали, что для них плюсом стала возможность заняться домом. Также 2% респондентов столкнулись с увеличением количества работы и заказов. Среди прочих не столь популярных положительных моментов россияне называли развитие умения экономить, самодисциплины и выдержки, уменьшение числа конкурентов в бизнесе, снижение темпа жизни, получение выплат на детей, а также проявления доброты и милосердия со стороны близких и незнакомых людей (10%).

38% респондентов не видят ни одной положительной стороны режима самоизоляции. 6% не заметили никаких изменений в своей жизни в этот период. 12% затруднились с ответом на предложенный вопрос.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 325
Время проведения: 23—24 июля 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
374
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
789
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1236
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1125
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1825
6 июля 2020  12:47
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Строители монтируют кровлю самарского Дворца Спорта
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году.
Строительство
1659
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2260
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3895
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3361
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4267
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4414
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4441
Весь список

В центре внимания
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
27 июля 2020  20:41 
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1188
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению госдолга.
27 июля 2020  17:59 
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
375
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию нацпроектов.
27 июля 2020  17:27 
Стратегия лидерства Самарской области будет актуализирована с учетом поручений Президента страны
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию... Политика региона
606
В августе в Самаре отменят автобус №27К
27 июля 2020  12:30 
В августе в Самаре отменят автобус №27К
 Он ходит от Кировского рынка до кинотеатра «Луч». Проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.  Транспорт
435
В Самарской области за сутки на 27 июля выявлен еще 37 заболевших коронавирусом.
27 июля 2020  11:40 
В Самарской области за сутки на 27 июля выявлен еще 37 заболевших коронавирусом
  Здравоохранение
591
Весь список
Акценты
Самарские волонтёры могут стать участниками Программы мобильности
28 июля 2020  10:30 
Самарские волонтёры могут стать участниками Программы мобильности
 Добровольцы региона смогут принять участие в 5 стажировках в регионах России и 6 стажировках на базе социально ориентированных НКО для обмена опытом ведения... Социум
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
27 июля 2020  20:41 
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1166
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению госдолга.
27 июля 2020  17:59 
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
368
Весь список
Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
826
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
1504
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
1929
Весь список
Новости Тольятти
27 июля 2020  22:17
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому олимпийскому виду спорта.
Монтаж стритбольных площадок у СК "Акробат" в Тольятти завершен
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому... Новости Тольятти
351
24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
3024
23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
872
Весь список