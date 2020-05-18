Врачи не пытаются скрыть информацию о случаях инфицирования Covid-19

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По её словам, в том числе и потому, что борьба с ним включена в тарифы обязательного медицинского страхования, и с экономической точки зрения клиники заинтересованы в высоких показателях по борьбе с инфекцией.По последним данным оперативного штаба, число выявленных случаев COVID-19 в России накануне выросло на 9 тысяч 709 – в стране за всё время выявлено около 282 тысяч заболевших, выздоровели – свыше 67 тысяч, более двух с половиной тысяч – скончались, передает Радио Маяк.