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Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Москве начинается массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу

15 мая 2020 09:14
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Приглашение на сдачу крови каждые несколько дней будут получать примерно 70 тыс. москвичей, забор крови будет осуществляться в 30 поликлиниках.

Массовая проверка на наличие антител к коронавирусу покажет, какое число горожан уже переболело и приобрело иммунитет, а также позволит максимально рано выявлять Covid-19, особенно у тех, кто переносит его бессимптомно. К концу месяца в Москве каждый день будут проводить до 200 тыс. тестов.

Накануне Сергей Соябнин сообщил, что итоги исследований каждую неделю будут публиковать на портале мэрии. Данные тестирования, по словам мэра, станут основой для принятия решений, связанных с планированием работы медицинской системы, а также сохранением либо смягчением действующих ограничений.

Собянин попросил москвичей максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти тест. В столичном оперштабе уточнили, что горожане смогут отказаться от тестирования, никакого наказания за это не последует. В Москве выявлено более 130,5 тысяч случаев коронавируса, свыше 23 тыс человек выздоровели, скончались более 1 тысячи. За минувшие сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом, передает Радио Маяк.
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