30% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса, каждый третий из них — прямо сейчас

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Однозначно готов к вакцинации каждый одиннадцатый россиянин. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, готовы ли россияне сделать прививку от COVID-19. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.



Электронная запись на вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий сотрудников будет открыта уже 4 декабря. Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Еще 21% скорее готов к вакцинации. Категорически против прививки 42% россиян. 28% скорее против.



Однозначно готовых к вакцинации среди мужчин в 2 раза больше, чем среди женщин: 12 и 5% соответственно. При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет.



Чем ближе выпуск вакцины в гражданский оборот, тем меньше у населения решимости вакцинироваться: в конце марта однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%, сейчас лишь 9 и 21% соответственно.



Но при этом у населения больше доверия к отечественным разработкам: при наличии выбора, ставить себе импортную или российскую вакцину, граждане, готовые к вакцинации, более чем в 2 раза чаще выбирали наши разработки — 55% против 24%.



Сторонников российской прививки среди женщин больше, чем среди мужчин (58 и 52%). Чем старше опрошенные, тем чаще они отдавали предпочтение нашим вакцинам: 33% среди молодежи до 24 лет и 68% среди граждан старше 45 лет.



Ранее SuperJob выяснил, что уже каждый пятый работодатель готов организовать вакцинацию персонала от COVID-19.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 351

Время проведения: 2—3 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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