Тарасова прервала работу из-за проблем со здоровьем

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 73-летняя Татьяна Тарасова взяла паузу в работе из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС. Тарасова отказалась комментировать Чемпионат России в Челябинске.

«Друзья, к большому сожалению, здоровье не позволяет поехать на Чемпионат России в Челябинск», - сообщила Татьяна Тарасова.

Тренер должна была комментировать чемпионат, который пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря. Татьяна Анатольевна прервала работу лишь на время. Тренер призналась, что уже задумалась о дистанционном комментировании спортивных событий из дома, но для этого ей понадобится специальное оборудование.

«Возможно, получится прокомментировать из дома, если это возможно технически. Будем смотреть, болеть, переживать. Нашим ребятам и девчатам - как никогда ,- нужна наша поддержка!» - отметила Тарасова

Фото: Инстаграм Татьяны Тарасовой