Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре разработают новые документы для организации платных парковок
В Самаре разработают новые документы для организации платных парковок
Владимир Путин будет прививаться от коронавируса
Владимир Путин будет прививаться от коронавируса
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
Самарские КВНщики-юнармейцы лучшие в стране
Самарские КВНщики-юнармейцы лучшие в стране
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов
Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов
В Самарском университете им. Королева прошли испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя «Союз-5»
В Самарском университете им. Королева прошли испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя «Союз-5»
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду

28 декабря 2020 11:36
83
Самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду

В городе Миасс Челябинской области состоялся чемпионат России по парасноуборду с участием спортсменов, имеющих поражения опорно-двигательного аппарата. Самарскую область представляли Сергей Новиков и Константин Ганечкин. По итогам чемпионата наши спортсмены завоевали 3 медали.

В Самаре занятия по парасноуборду начались год назад на горнолыжном комплексе «СОК Красная Глинка» по инициативе тренера Дмитрия Волобоева, который вместе с коллегой Татьяной Шевыревой начал обучать этому виду спорта небольшую группу людей с ограничениями здоровья. Среди них оказался Сергей Новиков, потерявший ногу в 15-тилетнем возрасте из-за онкологического заболевания. Первую в жизни тренировку по сноуборду он провел 2 января 2020 года. А уже через месяц завоевал 2 серебра на Кубке России. 

На чемпионате страны в Миассе Сергей Новиков в дисциплине кросс – слалом снова стал серебряным призером. А в сноуборд – кроссе он выиграл золото, став первым самарским чемпионом страны по парасноуборду. «Задача на соревнованиях была одна – победить и преодолеть самого себя. В первую очередь, следил за своим катанием, а не за соперниками, кто на каком месте, далеко ли там до медалей. Трассы были очень сложные, не все даже доезжали до финиша. Медали дались тяжело, было немало трудностей. Рад ли я победе? Конечно! У нас получилось! Безгранично благодарен нашим тренерам, Дмитрию и Татьяне», – рассказал Сергей Новиков.   

Другой спортсмен, Константин Ганечкин, в  5 лет попал под машину, остался без правой руки и ноги. С 2010 года профессионально занимается плаванием, призер чемпионатов России, мастер спорта. На чемпионате в Миассе Константин выиграл бронзу в сноуборд – кроссе. «Парасноуборд требует хорошей физической подготовки. Даже мне с моим опытом профессионального спортсмена нелегко. Выступать на чемпионате страны было волнительно, это был мой первый старт. Доволен бронзой. Будем тренироваться дальше, и претендовать на более высокие результаты», – отметил бронзовый призер чемпионата России.  

Тренер Дмитрий Волобоев поблагодарил регион за поддержку самарских парасноубордистов: «Министерство спорта Самарской области и «Центр спортивной подготовки» сделали все необходимое, чтобы наши ребята выступили на чемпионате. Все организационные и финансовые вопросы были решены в кратчайшие сроки. Помогают нам и по другим направлениям.  Такая поддержка и заинтересованность региона очень важна. Сейчас мы вместе планомерно, шаг за шагом, развиваем парасноуборд в губернии». 

«Парасноуборд начал у нас развиваться благодаря энтузиазму тренеров  и региональному штабу ОНФ в Самарской области, который поддержал их  инициативу. Мы со своей стороны тоже включились в эту работу, составили план совместных действий, движемся вперед. Три награды на чемпионате России – отличный результат! Горжусь нашими ребятами, их целеустремленностью, волей к победе, смелости. Важен не только спортивный результат, но и то, что такие спортсмены – пример для остальных людей, пример мотивации заниматься спортом, развиваться, ставить перед собой цель и добиваться ее», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
4244
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018.ЧМ-2018
3733
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.ЧМ-2018
3540
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
10329
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10799
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
10611
Весь список
Спорт в регионе
28 декабря 2020  11:36
Самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду
Самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду
По итогам чемпионата наши спортсмены завоевали 3 медали. Спорт в регионе
83
27 декабря 2020  10:37
Самарец Сергей Новиков - чемпион России в парасноуборде
Самарец Сергей Новиков - чемпион России в парасноуборде
Ранее на чемпионате России Сергей выиграл серебро.  Спорт в регионе
498
25 декабря 2020  20:33
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного. Спорт в регионе
2522
Весь список
Спортивные достижения
11 декабря 2020  19:46
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических комплексах Vacuum и Flow.
Самарец Матвей Силаев стал бронзовым призером чемпионата России по аэротрубным дисциплинам
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических...Спортивные достижения
1543
17 ноября 2020  16:54
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта.
Договорные матчи сегодня
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта. Спортивные достижения
1712
8 ноября 2020  08:30
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
Европейская футбольная ассоциация запретила проводить футбольные матчи национальных сборных, а также клубов на территории Азербайджана и Армении. Спортивные достижения
1187
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
4721
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
7752
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
7497
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
7880
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
7663
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
7808
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
9276
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
10137
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
10258
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
10246
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
11676
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
14605
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
28 декабря 2020  11:41 
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 28 декабря выявлено 310 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
128
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
28 декабря 2020  09:44 
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
Всего по итогам 2020 года в Самарской области будут введены в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов. Строительство
231
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
27 декабря 2020  13:00 
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
Быть спасателем – особое призвание, отметил Губернатор. Социум
1705
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
27 декабря 2020  12:10 
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
За сутки на 27 декабря выявлено 311 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1608
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено 307 заболевших коронавирусом
26 декабря 2020  12:56 
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 1761, вылечились и выписаны 27563 человек.  Здравоохранение
3133
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
3256
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
3153
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
4404
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
5375
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
6437
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
6213
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
2340
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
3133
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
3326
Весь список