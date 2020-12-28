"Крылья Советов" проведут три сбора в Турции

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"Крылья Советов" определились с программой подготовки к продолжению сезона. Наша команда проведет 3 учебно-тренировочных сбора, которые пройдут в турецкой Анталии. Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. В рамках сборов запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты игр будут опубликованы позднее.

Первый матч "Крылья" проведут 18 января с сербским клубом "Спартак" (Суботица). Также самарцы встретятся с "Сочи" и "Чайкой". Планируется, что большая часть матчей будет показана в прямом эфире "Крылья Советов-ТВ". По окончании турецких сборов, 20 февраля "Крылья Советов" отправятся в Москву. 21 февраля наша команда сыграет с "Химками" в 1/8 финала Бетсити-Кубка России. Первенство ОЛИМП-ФНЛ возобновится играми 27-го тура. В центральном матче тура "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Нижним Новгородом" 27 февраля, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"