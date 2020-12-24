"Крылья Советов" исполнили новогодние желания детей из интерната

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Игрок "Крыльев Советов" Сергей Божин посетил школу-интернат №117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Семьи многих ребят находятся в трудной жизненной ситуации, также в интернате воспитываются мальчишки и девчонки, оставшиеся без попечения родителей.

Дети подготовили множество вопросов для Сергея – ребята спрашивали игрока о том, как он тренируется, о чем мечтал в детстве и как настраивается на матчи. Футболист "Крыльев Советов" ответил на все вопросы, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими, а затем поблагодарил ребят за поддержку и теплую встречу.

После общения Сергей Божин вручил ребятам подарки – игроки "Крыльев" исполнили новогодние желания детей, которые ребята писали в своих письмах. Затем Сергей прошелся по интернату и ознакомился с условиями, в которых дети живут, учатся и занимаются спортом. Ребята в ответ подарили Сергею новогодние открытки и пироги, которые испекли сами.

– Новый год для детей – особенный праздник, они всегда ждут его с нетерпением. И здорово порадовать их, вручить им те подарки, которые они хотели. Я знаю, какие ребята занимаются в этом интернате – сегодня получилось пообщаться с ними, узнать их лучше. Многие из них болеют за "Крылья", ходят на наши матчи и сами занимаются футболом, несмотря на проблемы со здоровьем. Хочу поблагодарить ребят и коллектив школы-интерната за теплый прием, от лица всей команды передаю им самые теплые пожелания. Дружба "Крыльев" и этого интерната длится не первый год – знаю, что в прошлом году игроки и тренеры "Крыльев" также, как и сейчас, исполнили желания детей и вручили им подарки, а также приобрели необходимое школе оборудование. Здорово, что эта дружба продолжается. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с ребятами не на новый год, а когда это будет возможно в теплое время года, чтобы сыграть товарищеский матч, – отметил Сергей Божин.

Таким образом, наш клуб продолжил добрую традицию по проведению акции "Новогодние "Крылья", которая впервые прошла в 2018 году. В рамках этой акции "Крылья Советов" поддерживают детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"