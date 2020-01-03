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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Звезды самарского спорта побывали в "Олимпийской деревне"

3 января 2020 23:41
151
Вместе со своими семьями они осмотрели площадки и приняли активное участие в их работе.
Сегодня "Олимпийскую деревню" посетили ветеран "Крыльев Советов" Антон Бобёр, пятиборец Илья Фролов и дзюдоистка Ирина Заблудина.

Вместе со своими семьями они осмотрели площадки и приняли активное участие в их работе, передает пресс-служба минспорта СО. 
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