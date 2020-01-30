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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Зеффан Мехди – первый новичок "Крыльев" в этом году

30 января 2020 22:56
67
В 2019 году в составе сборной Алжира Мехди стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций.
Сегодня состав "Крыльев Советов" пополнил защитник сборной Алжира, 27-летний футболист Мехди Зеффан.

Мехди – воспитанник французского "Лиона", за основной состав этого клуба Зеффан выступал с 2012 года. В 2015 году перешел в "Ренн", где играл вплоть до нынешнего лета. В 2019 году в составе сборной Алжира Мехди стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций. Контракт с Мехди Зеффаном подписан сроком на 2 года. За нашу команду Мехди будет выступать под номером 18.

Мехди Зеффан – качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной, – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков. – У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе Лиги 1 – "Лионе", важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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