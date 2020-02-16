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Завершились соревнования по хоккею в рамках спартакиады муниципальных районов СО
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Завершились соревнования по хоккею в рамках спартакиады муниципальных районов СО

16 февраля 2020 19:08
124
1 место - Волжский район.
Волжский - первый в хоккее! 

Завершились соревнования по хоккею в рамках спартакиады муниципальных районов Самарской области: 

1 место - Волжский район;
2 место - Пестравский район;
3 место - Кошкинский район;
4 место - Безенчукский район, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:   пресс-служба минспорта СО
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